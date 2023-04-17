Епифаний призвал "выйти из плена" тех православных, которые остаются "под властью Москвы"

"Мы благодарны украинскому обществу и нашему государству за все более глубокое осознание важности духовной независимости от российской империи зла. Важности защиты не только украинской территории, но и украинских душ от агрессии "русского мира", – написал он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что "нынешняя Пасха наглядно показала, что все большее количество православных верующих сознательно отвергает эти фальшивые идеи самозванного "третьего Рима", которые до сих пор пытались скрыть себя в том числе и церковными ризами".

"Увеличивается число тех, кто понимает, что религиозная зависимость от Московского патриархата – один из многих инструментов гибридной агрессии, которые враг направляет против Украины, желая снова вернуть нас под имперское иго", – объяснил Епифаний.

Священнослужитель поблагодарил "всех православных верующих, которые в эти праздничные дни сознательно избрали для молитвы храмы и общины Православной церкви Украины".

"Возможно, некоторым это доставило неудобство, потому что пришлось дольше ждать освящения пасхальной корзины или ехать от дома дальше, чем раньше было привычно. Но ваш выбор и ваше решение – это тоже значительный вклад и поддержка в совместной борьбе с гибридной агрессией. И побуждение для тех, кто по разным причинам еще остается под властью Москвы, выйти из духовного Египта и Вавилона, из плена, который, возможно, для кого-то и стал комфортным и привычным образом жизни, но от этого не изменил своей сущности", – заявил он.