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Епифаний призвал "выйти из плена" тех православных, которые остаются "под властью Москвы"

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Епифаний заявил о важности защиты украинских душ от агрессии "русского мира"
Епифаний заявил о важности защиты украинских душ от агрессии "русского мира"
Фото: ЕРА

По случаю пасхального праздника предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний обратился к украинцам с православной верой с призывом избавиться от религиозной "власти" Москвы. Такой пост Епифаний опубликовал 17 апреля в Facebook.

"Мы благодарны украинскому обществу и нашему государству за все более глубокое осознание важности духовной независимости от российской империи зла. Важности защиты не только украинской территории, но и украинских душ от агрессии "русского мира", – написал он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что "нынешняя Пасха наглядно показала, что все большее количество православных верующих сознательно отвергает эти фальшивые идеи самозванного "третьего Рима", которые до сих пор пытались скрыть себя в том числе и церковными ризами".

"Увеличивается число тех, кто понимает, что религиозная зависимость от Московского патриархата – один из многих инструментов гибридной агрессии, которые враг направляет против Украины, желая снова вернуть нас под имперское иго", – объяснил Епифаний.

Священнослужитель поблагодарил "всех православных верующих, которые в эти праздничные дни сознательно избрали для молитвы храмы и общины Православной церкви Украины".

"Возможно, некоторым это доставило неудобство, потому что пришлось дольше ждать освящения пасхальной корзины или ехать от дома дальше, чем раньше было привычно. Но ваш выбор и ваше решение – это тоже значительный вклад и поддержка в совместной борьбе с гибридной агрессией. И побуждение для тех, кто по разным причинам еще остается под властью Москвы, выйти из духовного Египта и Вавилона, из плена, который, возможно, для кого-то и стал комфортным и привычным образом жизни, но от этого не изменил своей сущности", – заявил он.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/pfbid02R9yQFTjQ7q6iHkCv4HYeZPuxhSnTvYvQRaNRoDkqAeffnYdSXaGE4tYoi6U6q7M4l

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В Украине массово распространены общины УПЦ МП – части Русской православной церкви. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, религия, Москва, церковь, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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