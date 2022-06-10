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Если Украина победит в войне, старые политики с реваншистскими взглядами останутся на маргинесе – социолог

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В настоящее время тяжело сказать, какими именно будут изменения в сознании украинцев, особенно в политической плоскости, отметил Головаха
В настоящее время тяжело сказать, какими именно будут изменения в сознании украинцев, особенно в политической плоскости, отметил Головаха
Фото: depositphotos.com

После войны, которую 24 февраля начала РФ, в Украине будут существенные изменения в сознании людей, особенно в политической плоскости.

Такой прогноз в интервью НВ, опубликованном 9 июня, озвучил украинский социолог, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.  

Журналист спросил Головаху, насколько, по его мнению, обновится в Украине политический ландшафт после войны, есть ли на это запрос у общества.

"Честно говоря, об обновлении не могу ответить, – ответил социолог. – Дело в том, что за это время будут существенные изменения в сознании людей, и именно в политической плоскости. А какие именно будут эти изменения, сейчас сказать тяжело".

Представитель СМИ уточнил у Головахи, существует ли вероятность возвращения старых политиков с реваншистскими взглядами.

"Если мы победим, то нет. Такие политики уже не вернутся, а останутся на маргинесе. И своей победой Украина еще раз докажет, какими они были анахронистами", – подчеркнул директор Института социологии НАН Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет". 21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

12 мая фракция ОПЗЖ в Раде была официально распущена.

3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. 14 мая Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность в Украине политической партии "Оппозиционный блок".

Теги: Россия, Украина, реванш, вторжение, прогноз, политика, украинцы, война России против Украины, интервью, деятельность, Евгений Головаха
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