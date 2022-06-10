Если Украина победит в войне, старые политики с реваншистскими взглядами останутся на маргинесе – социолог

Такой прогноз в интервью НВ, опубликованном 9 июня, озвучил украинский социолог, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.
Журналист спросил Головаху, насколько, по его мнению, обновится в Украине политический ландшафт после войны, есть ли на это запрос у общества.
"Честно говоря, об обновлении не могу ответить, – ответил социолог. – Дело в том, что за это время будут существенные изменения в сознании людей, и именно в политической плоскости. А какие именно будут эти изменения, сейчас сказать тяжело".
Представитель СМИ уточнил у Головахи, существует ли вероятность возвращения старых политиков с реваншистскими взглядами.
"Если мы победим, то нет. Такие политики уже не вернутся, а останутся на маргинесе. И своей победой Украина еще раз докажет, какими они были анахронистами", – подчеркнул директор Института социологии НАН Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.
Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет". 21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
12 мая фракция ОПЗЖ в Раде была официально распущена.
3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. 14 мая Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.
8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность в Украине политической партии "Оппозиционный блок".