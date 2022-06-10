Если Украина победит в войне, старые политики с реваншистскими взглядами останутся на маргинесе – социолог

В настоящее время тяжело сказать, какими именно будут изменения в сознании украинцев, особенно в политической плоскости, отметил Головаха Фото: depositphotos.com

Такой прогноз в интервью НВ, опубликованном 9 июня, озвучил украинский социолог, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Журналист спросил Головаху, насколько, по его мнению, обновится в Украине политический ландшафт после войны, есть ли на это запрос у общества.

"Честно говоря, об обновлении не могу ответить, – ответил социолог. – Дело в том, что за это время будут существенные изменения в сознании людей, и именно в политической плоскости. А какие именно будут эти изменения, сейчас сказать тяжело".

Представитель СМИ уточнил у Головахи, существует ли вероятность возвращения старых политиков с реваншистскими взглядами.

"Если мы победим, то нет. Такие политики уже не вернутся, а останутся на маргинесе. И своей победой Украина еще раз докажет, какими они были анахронистами", – подчеркнул директор Института социологии НАН Украины.

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