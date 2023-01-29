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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова обеспечил мариупольцев в Днепре почти 11 тысячами гигиенических наборов

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В переданные Фондом наборы вошли средства гигиены первой необходимости
В переданные Фондом наборы вошли средства гигиены первой необходимости
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова за время сотрудничества с центром "Я – Мариуполь" в Днепре передал для переселенцев почти 11 тысяч гигиенических наборов. Такие хабы функционируют почти в каждом областном центре Украины, где мариупольцы могут получить помощь под разные нужды, в частности, гуманитарные, отметили в Фонде.

"В переданные Фондом наборы вошли средства гигиены первой необходимости. Речь идет о базовых и необходимых вещах: гелях для душа, шампунях, зубных щетках, пастах, стиральном порошке и различных видах туалетного мыла", – сказано в сообщении.

В Фонде добавили, что мариупольцы продолжают получать в центре психологическую поддержку, с переселенцами работают опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Мариуполь, Днепр, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, психолог
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