Фонд Рината Ахметова обеспечил мариупольцев в Днепре почти 11 тысячами гигиенических наборов

"В переданные Фондом наборы вошли средства гигиены первой необходимости. Речь идет о базовых и необходимых вещах: гелях для душа, шампунях, зубных щетках, пастах, стиральном порошке и различных видах туалетного мыла", – сказано в сообщении.

В Фонде добавили, что мариупольцы продолжают получать в центре психологическую поддержку, с переселенцами работают опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.