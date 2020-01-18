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"Фотку с нами сделаете?" Полицейские остановили Lexus Усика

Полицейские объяснили украинскому боксеру Александру Усику, что остановили его Lexus, потому что это авто входит в число автомобилей, которые чаще всего угоняют.

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Усик сказал правоохранителю, что может с ним сфотографироваться
Усик сказал правоохранителю, что может с ним сфотографироваться
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Полицейские остановили украинского боксера Александра Усика, который ехал за рулем своего авто Lexus. Видео 17 января опубликовали в Instagram-аккаунте social_organization_sikario.

Полицейский попросил Усика предъявить документы, а также спросил: "Как у вас дела?" Боксер ответил: "Вообще великолепно все", – после чего спросил: "Можете пояснить, почему меня остановили?"

Сотрудник правоохранительных органов объяснил, что Lexus, за рулем которого находился Усик, входит в число автомобилей, которые чаще всего угоняют. После этого полицейский попросил Усика: "Фотку сделаете с нами?" Боксер ответил: "Могу", – и рассмеялся.

Теги: Украина, автомобили, Александр Усик, Instagram, правоохранители, документы
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