Галантерник не подозреваемый, не скрывается и не уклоняется: решение ВАКС о спецрасследовании предвзято – адвокат

"Решение Высшего антикоррупционного суда относительно предоставления разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Владимира Галантерника по делу о якобы причастности к созданию преступной организации в Одессе является совершенно безосновательным, необъективным и не имеющим под собой никакой юридической основы. Владимир Галантерник не подозреваемый, не скрывается и его нет в базах Интерпола", – сказано в сообщении.

"Защита в суде аргументированно доказала, что Владимир Галантерник не имеет статуса подозреваемого, поскольку уведомление о подозрении ему вручено не было. Правоохранительные органы были должным образом уведомлены о местонахождении нашего клиента еще 5 октября 2021 года (до момента вынесения подозрения), когда НАБУ официально предоставили всю необходимую информацию о месте жительства Владимира Галантерника на территории Великобритании и о пребывании на консульском учете в Израиле. Несмотря на это, подозрения представители НАБУ направили на непонятные адреса в Украине, к которым наш клиент вообще не имеет никакого отношения, – отметила Просянюк.

Она добавила, что информации о Галантернике не было и нет в базах данных Интерпола, а детективы НАБУ не имеют полномочий объявлять человека в международный розыск.

"Так что информация о таком объявлении в розыск недостоверна", – сказала адвокат.

По ее словам, все сведения о местонахождении Галантерника в Лондоне и о консульском учете в Израиле официально предоставлены НАБУ, у детективов нет никаких оснований считать, что он скрывается от следствия или уклоняется от уголовной ответственности.

"Владимир Галантерник с семьей уже долгое время проживает в Лондоне. Детективам это точно известно и ничто не мешало совершать какие-либо следственные действия с учетом этой информации. Но детективы настойчиво игнорируют все предоставленные клиентом и защитой сведения, манипулируют общественным мнением, распространяя заведомо ложную информацию и предоставляя суду неподтвержденные и собранные с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства данные и так называемые обоснования своей позиции", – считает Просянюк.

Она отметила, что во время судебного заседания защита полностью доказала несостоятельность позиции НАБУ, "отсутствие ее обоснованности и соблюдения процессуального порядка, а следовательно, и решение суда, соответственно, является безосновательным, необъективным, предвзятым и, вероятнее всего, политически мотивированным".