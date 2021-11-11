Галантерник не подозреваемый, не скрывается и не уклоняется: решение ВАКС о спецрасследовании предвзято – адвокат

"Решение Высшего антикоррупционного суда относительно предоставления разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Владимира Галантерника по делу о якобы причастности к созданию преступной организации в Одессе является совершенно безосновательным, необъективным и не имеющим под собой никакой юридической основы. Владимир Галантерник не подозреваемый, не скрывается и его нет в базах Интерпола", – сказано в сообщении.
"Защита в суде аргументированно доказала, что Владимир Галантерник не имеет статуса подозреваемого, поскольку уведомление о подозрении ему вручено не было. Правоохранительные органы были должным образом уведомлены о местонахождении нашего клиента еще 5 октября 2021 года (до момента вынесения подозрения), когда НАБУ официально предоставили всю необходимую информацию о месте жительства Владимира Галантерника на территории Великобритании и о пребывании на консульском учете в Израиле. Несмотря на это, подозрения представители НАБУ направили на непонятные адреса в Украине, к которым наш клиент вообще не имеет никакого отношения, – отметила Просянюк.
Она добавила, что информации о Галантернике не было и нет в базах данных Интерпола, а детективы НАБУ не имеют полномочий объявлять человека в международный розыск.
"Так что информация о таком объявлении в розыск недостоверна", – сказала адвокат.
По ее словам, все сведения о местонахождении Галантерника в Лондоне и о консульском учете в Израиле официально предоставлены НАБУ, у детективов нет никаких оснований считать, что он скрывается от следствия или уклоняется от уголовной ответственности.
"Владимир Галантерник с семьей уже долгое время проживает в Лондоне. Детективам это точно известно и ничто не мешало совершать какие-либо следственные действия с учетом этой информации. Но детективы настойчиво игнорируют все предоставленные клиентом и защитой сведения, манипулируют общественным мнением, распространяя заведомо ложную информацию и предоставляя суду неподтвержденные и собранные с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства данные и так называемые обоснования своей позиции", – считает Просянюк.
Она отметила, что во время судебного заседания защита полностью доказала несостоятельность позиции НАБУ, "отсутствие ее обоснованности и соблюдения процессуального порядка, а следовательно, и решение суда, соответственно, является безосновательным, необъективным, предвзятым и, вероятнее всего, политически мотивированным".
Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Cудья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.
Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего НАБУ считает причастными к схеме 16 человек.
В начале ноября НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.
Адвокат Галантерника заявила, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.