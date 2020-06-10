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Госпогранслужба Украины сообщила о смерти своего сотрудника от COVID-19

По данным Госпогранслужбы Украины, у скончавшегося сотрудника ведомства была двусторонняя пневмония.

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По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе Украины зафиксировано 58 случаев COVID-19
По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе Украины зафиксировано 58 случаев COVID-19
Фото: dpsu.gov.ua

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 10 июня сообщила, что накануне от COVID-19 умер сотрудник ведомства 1956 года рождения.

Отмечается, что у мужчины была обнаружена двусторонняя пневмония. Его госпитализировали 5 июня в тяжелом состоянии. На следующий день состояние больного ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как подчеркнули в Госпогранслужбе, из-за наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациента не удалось.

По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе Украины зафиксировано 58 случаев COVID-19. Из них 36 выздоровевших, 21 человек проходит лечение.

По состоянию на утро 10 июня в Украине от COVID-19 скончалось 833 человека (за последние сутки 23), а вылечилось 12 769. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили в 28 381 случае.

Теги: Украина, эпидемия, Госпогранслужба, пневмония, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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