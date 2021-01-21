Госстат Украины показал более высокую смертность от COVID-19, чем была по данным Минздрава

По данным Госстата, в Украине за 11 месяцев 2020 года от коронавирусной инфекции скончалось 13 879 пациентов. 1 декабря Минздрав сообщал о 12 548 таких смертей.

Смертность от коронавирусной инфекции отличается по данным Государственной службы статистики и Министерства здравоохранения. Об этом свидетельствует информация, опубликованная Госстатом 20 января, о ситуации за 11 месяцев 2020 года (.xls).

По данным службы, на 1 декабря прошлого года в Украине от COVID-19 скончалось 13 879 человек с "идентифицированным вирусом".

В то же время Минздрав Украины сообщал 1 декабря о 12 548 смертях.

Таким образом, разница в данных составляет более 1,3 тыс.

По состоянию на 21 января 2021 года в Украине зарегистрировано 21 499 пациентов, умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 1 177 621 случай COVID-19, выздоровело 914 730 человек.