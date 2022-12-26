Харьковские пожарные подарили коту Степану картину, где кот спасает кота

"Харьковские спасатели подарили пушистой звезде TikTok и Instagram – коту Степану – картину. Украинские пожарные всегда с заботой и любовью относятся к братьям нашим меньшим", – сказано в сообщении.

На картине изображено спасение одного из "четвероногих коллег Степана", пояснили в ГСЧС.

Кот Степан побывал в гостях у харьковских спасателей 23 декабря и даже временно взял на себя управление подразделением, посидев в кресле руководителя пожарной части. Начальник части поблагодарил хозяев кота и его самого за визит. В Instagram кота Степана появилась ответная запись, в которой сказано, что он гордится всеми украинскими спасателями и спасательницами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)