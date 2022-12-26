Харьковские пожарные подарили коту Степану картину, где кот спасает кота

"Харьковские спасатели подарили пушистой звезде TikTok и Instagram – коту Степану – картину. Украинские пожарные всегда с заботой и любовью относятся к братьям нашим меньшим", – сказано в сообщении.
На картине изображено спасение одного из "четвероногих коллег Степана", пояснили в ГСЧС.
Кот Степан побывал в гостях у харьковских спасателей 23 декабря и даже временно взял на себя управление подразделением, посидев в кресле руководителя пожарной части. Начальник части поблагодарил хозяев кота и его самого за визит. В Instagram кота Степана появилась ответная запись, в которой сказано, что он гордится всеми украинскими спасателями и спасательницами.
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Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.
В сентябре кот вернулся в Украину. В последнее время он вместе с хозяевами проживал во Львове, а в декабре вернулся домой.
В мае года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.