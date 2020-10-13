Интервью Гордона с Комаровским. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с врачом-педиатром, телеведущим Евгением Комаровским выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с врачом-педиатром, телеведущим Евгением Комаровским. Об этом основатель издания Дмитрий Гордон сообщил "ГОРДОН".

Беседу записали накануне юбилея Комаровского (15 октября ему исполнится 60 лет), она продолжалась более двух часов.

Во время интервью Комаровский говорил о коронавирусе и эпидемической ситуации в Украине, о последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, о своем отношении к происходящему в стране и российско-украинском конфликте.

"В Украине еще остались места, где тебя вылечат без денег. Их немного, но они еще есть. Еще есть люди, которые прежде всего заглядывают в твои глаза и твои анализы, а потом в твой кошелек. Но их с каждым днем все меньше, меньше и меньше. Потому все врачи хотят (честно: хотят!) вообще не думать о деньгах пациента. Они хотят думать о своих профессиональных параметрах: о диагнозе, обследовании, необходимых лекарствах, но за их спиной должна быть нормальная зарплата. Многие говорят: "Почему Комаровский все время кричит про зарплату врачей? А что, про зарплату учителей не надо говорить?" Надо! Но нищий врач представляет прямую угрозу для пациента. Врач, у которого нет денег, заинтересован в ваших болезнях и откатах (от лекарств, обследований и так далее)", – сказал Комаровский.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.