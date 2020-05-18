Интервью Гордона с Поклонской. Фотожабы

Издание "ГОРДОН" собрало подборку фотожаб, которые появились после интервью основателя издания Дмитрия Гордона с бывшим "прокурором" Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.

11 мая на YouTube-канале основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской. Во время интервью Поклонская говорила об аннексии Крыма, о том, вербовала ли ее ФСБ РФ, санкциях против нее, войне на Донбассе, измене Родине, бывшем и нынешнем президентах Украины Викторе Януковиче и Владимире Зеленском, любви к последнему российскому императору Николаю II и президенте РФ Владимире Путине.

"ГОРДОН" собрал подборку фотожаб по этой теме.

Одну из фотожаб разместил в Facebook пользователь Олег Федоренко.

Фото: Олег Федоренко / Facebook

Следующая фотожаба была опубликована на durdom.in.ua.

Фото: Ал. Голобуцкий / durdom.in.ua

Еще одна фотожаба опубликована в материале "Цензор.НЕТ".

Фото: Отто Кац 9b40776d / censor.net.ua

24 канал создал коллаж по данной теме для своей программы, которая вышла 12 мая на YouTube-канале "Вєсті.UA". Представляем скриншот из этого выпуска.