"Коронавирус добьет медиков". Комаровский показал фото защитных костюмов, которые присылают ему украинские врачи

Врач-педиатр Евгений Комаровский опубликовал переписку с инфекционистом, который пожаловался на поставку в больницу некачественных средств защиты.

Врач-педиатр Евгений Комаровский опубликовал в своем Facebook фото защитного костюма, которые ему прислали украинские врачи. Медики жалуются на плохое качество изделия.

В частности, Комаровский приложил к своему посту скриншот переписки с человеком. представившимся врачом-инфекционистом.

"Нам доставили в ЦРБ (центральную районную больницу. – "ГОРДОН") такого уровня СИЗ (средства индивидуальной защиты. – "ГОРДОН") от коронавируса, что мы боимся их надевать, потому что под руками рвутся на лоскутки, а респираторы серии ниже, чем писал Минздрав согласно 663-му указу. Мы не готовы встречать эту эпидемию с таким уровнем защиты", – говорится в сообщении.

Комаровский призвал мэров городов обойти инфекционные отделения в их городах и оценить качество средств индивидуальной защиты.

"Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть", – добавил врач.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.