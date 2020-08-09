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Крымского архиепископа ПЦУ Климента возвели в сан митрополита

Указ о возведении крымского архиепископа Православной церкви Украины Климента в сан митрополита подписал предстоятель ПЦУ Епифаний.

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Климент возглавляет Крымскую епархию ПЦУ
Климент возглавляет Крымскую епархию ПЦУ
Фото: Андрій Щекун / Facebook

9 августа в Михайловском соборе в Киеве предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил о возведении в сан митрополита архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента. Об этом в Facebook сообщил главный редактор газеты "Кримська світлиця" Андрей Щекун.

Он опубликовал указ, подписанный Епифанием 7 августа.

"Принимая во внимание многолетнее преданное служение поместной украинской православной церкви, жертвенный архипастырский труд в условиях притеснений и гонений, по случаю 20-летия архиерейской хиротонии и пребывания на Крымской кафедре – архиепископ Симферопольский и Крымский Климент возводится в сан митрополита", – говорится в документе.

https://www.facebook.com/shchekun/posts/10214554085404486

После аннексии Россией Крыма и Севастополя весной 2014 года украинская православная церковь подвергается гонениям со стороны оккупационных властей. В частности, в марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано".

Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.

29 августа подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин ПЦУ на территории полуострова.

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.

Теги: церковь, указ, архиепископ, притеснение, Климент, митрополит Епифаний, ПЦУ
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