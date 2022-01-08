Лечились самостоятельно дома. Во Львовской области от COVID-19 умерла целая семья

Все трое членов семьи – отец, мать и дочь – заболели COVID-19 в декабре Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что все трое членов семьи – отец, мать и дочь – заболели COVID-19 в декабре. Впоследствии они попали в больницу, однако спасти жизнь сосновчанам не удалось.

25 декабря скончалась 78-летняя женщина, работавшая медицинской сестрой в Сосновской больнице. На Новый год, 1 января, не стало 80-летнего главы семейства, а 3 января умерла их 46-летняя дочь, сообщает "Нео Радио".

Как прокомментировал "Нео Радио" директор Сокальской центральной больницы Роман Швед, люди некоторое время лечились самостоятельно дома.

"Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко и вернуть назад очень тяжело... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а дальше – на аппарат искусственной вентиляции легких, и вывести из такого состояния очень тяжело", – подчеркнул медик.