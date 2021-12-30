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Львовский антивакцинатор Стахив вышел из психбольницы

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В ближайшее время должна заседать специальная комиссия медиков, которая даст вывод о психическом состоянии Стахива
В ближайшее время должна заседать специальная комиссия медиков, которая даст вывод о психическом состоянии Стахива
Фото: Остап Стахів / Facebook

Так называемый лидер антивакцинаторов Остап Стахив покинул Львовскую областную психиатрическую больницу, где проходил экспертизу. Об этом "Украинской правде" сообщили 29 декабря в пресс-центре СБУ.

"Продолжается досудебное расследование. Ждем выводы психической экспертизы", – отметили в спецслужбе.

Также в СБУ подчеркнули, что Стахив все еще является подозреваемым по статье о попытке захвата госвласти.

Издание Zaxid.net отмечает, что в ближайшее время в больнице должна заседать специальная комиссия, которая даст вывод о психическом состоянии Стахива.

Контекст:

Как пишет Zaxid.net, Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. "Он называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека", на счет которой собирает деньги для своих акций", – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября.

9 ноября Zaxid.net сообщил, что ряд политиков, среди которых парламентарии от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от "Голоса" Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.

16 ноября у Стахива провели обыски. Ему и еще одному фигуранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

19 ноября Стахива арестовали на 60 дней с альтернативой залога в 998,8 тыс. грн, но уже 1 декабря выпустили под залог.

24 ноября в Киеве прошел марш, участники которого протестовали против вакцинации от COVID-19 и требовали освободить Стахива. В акции приняло участие порядка 1,5 тыс. человек, они несли плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт "Единой России". В СНБО заявили: митинг является подтверждением того, что Россия проводит информационную спецоперацию, направленную на уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

30 ноября суд назначил Стахиву принудительную психиатрическую экспертизу, которая должна была проводиться во Львовской областной психбольнице в течение 30 дней. Прокурор заявлял, что следствие будет объявлять обстоятельства, "при рассмотрении которых подозреваемый Остап Стахив может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Львов, вакцинация, психиатрия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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