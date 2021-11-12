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"Найдут средства связи – попадет в карцер". Малюська заявил, что в камере 16-летнего фигуранта смертельного ДТП не нашли телефон

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Адвокат сообщил о том, что у подозреваемого может быть телефон и доступ к соцсетям
Адвокат сообщил о том, что у подозреваемого может быть телефон и доступ к соцсетям
Фото: depositphotos.com

Министр юстиции Украины Денис Малюська 12 ноября сообщил, что в СИЗО, где содержится 16-летний Николай Харьковский, подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове, провели обыск.

Об этом Малюська написал в комментариях к посту адвоката Маси Найема, который представляет дочь погибшего во время аварии.

"Проверили только что, обыскали камеру, нет ничего. Перед этим [Харьковский] был в изоляторе временного содержания, что там было – не знаю, не наша сфера. Найдут средства связи – попадет в карцер. Персонал тоже предупредили", – заявил министр.

Вечером 12 ноября Найем написал, что у Харьковского может быть доступ к мобильному телефону и социальным сетям.

"Надеюсь, администрация СИЗО обратит на это внимание и введет на постоянной основе реальную, а не формальную проверку соблюдения правил пребывания под стражей со стороны подозреваемого. А также его сокамерников", – отметил Найем.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский.

До начала суда адвокат подозреваемого Инна Данилова заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

Теги: Украина, Харьков, СИЗО, телефоны, Маси Найем, адвокат, ДТП в Харькове, Денис Малюська, Николай Харьковский
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