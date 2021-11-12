"Найдут средства связи – попадет в карцер". Малюська заявил, что в камере 16-летнего фигуранта смертельного ДТП не нашли телефон

Адвокат сообщил о том, что у подозреваемого может быть телефон и доступ к соцсетям Фото: depositphotos.com

Об этом Малюська написал в комментариях к посту адвоката Маси Найема, который представляет дочь погибшего во время аварии.

"Проверили только что, обыскали камеру, нет ничего. Перед этим [Харьковский] был в изоляторе временного содержания, что там было – не знаю, не наша сфера. Найдут средства связи – попадет в карцер. Персонал тоже предупредили", – заявил министр.

Вечером 12 ноября Найем написал, что у Харьковского может быть доступ к мобильному телефону и социальным сетям.

"Надеюсь, администрация СИЗО обратит на это внимание и введет на постоянной основе реальную, а не формальную проверку соблюдения правил пребывания под стражей со стороны подозреваемого. А также его сокамерников", – отметил Найем.