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"Мам, я видела живого президента". Родители детей из новогоднего поздравления Зеленского рассказали о съемках ролика

В новогоднюю ночь на украинских телеканалах транслировали поздравление президента Владимира Зеленского, в видео он был в окружении детей. Родители детей рассказали, как проходили съемки и были ли у них претензии к Офису президента.

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В поздравлении Зеленского снимались дети-актеры от пяти до восьми лет
В поздравлении Зеленского снимались дети-актеры от пяти до восьми лет
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Съемки детей, участвовавших в новогоднем ролике президента Украины Владимира Зеленского, длились около трех часов. Об этом "Бабелю" сообщили в Офисе президента.

Съемки поздравления президента проходили 27 декабря в Мариинском дворце и на площади перед ним. Детей-актеров в возрасте пяти–восьми лет для видеоролика искали несколько агентств. Екатерина Кирейцева, мама девочки-актрисы, которая снималась в поздравлении, рассказывает, что никаких особых требований у агентств не было, только чтобы умели играть и были послушными.

27 декабря детей пригласили на запись только той части ролика, в которой они были задействованы.

"Съемки с участием детей продолжались несколько часов с соблюдением требований действующего законодательства. Детей пригласили, отсняли и отпустили. Часа три в среднем. Тех, кто рассказывал о своих желаниях и мечтах, снимали еще в больших планах, остальные освободились быстрее", – сообщили журналистам в ОП и уточнили, что претензий в адрес съемочной группы со стороны родителей не было.

Мамы двух детей, участвовавших в съемках, подтвердили эту информацию. По их словам, их собрали в 18.00, но съемки начались позже.

"Съемки проходили замечательно, с соблюдением закона, все были довольны", – рассказала Татьяна, мама одного из детей-актеров Амира Махди.

"Моя дочь вышла после первого дубля и сказала: "Мама, я видела живого президента!" Поверьте, дети-актеры любят сниматься. Моя дочь как-то снималась в рекламе, день длился 13 часов, и когда все закончилось, она хотела сниматься еще", – рассказывает мама другой актрисы Екатерина Кирейцева.

Сколько дети получили за съемку – родители не уточняют. В объявлении о кастинге детей-актеров агентства LOT было отмечено, что за одну рабочую смену платят 500 гривен. В LOT "Бабелю" подтвердили, что они проводили кастинг для съемок, и им организаторы озвучили именно такую сумму. Вместе с тем советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу" заявил, что съемочная группа не сотрудничала с LOT.

В ОП сообщили журналистам, что съемку новогоднего поздравления президента оплатили не из госбюджета.

Зеленский свое обращение по случаю наступления Нового года зачитал в компании детей. Его 31 декабря обнародовал YouTube-канал Офиса президента. Ролик транслировали в новогоднюю ночь украинские телеканалы.

Из-за привлечения детей к съемочному процессу в адрес президента начала звучать критика. В частности, эксперт по правам ребенка Людмила Волынец заявила, что поздравление Зеленского – это "эксплуатация образа ребенка для достижения прагматичной цели".

Теги: Украина, Новый год, дети, Владимир Зеленский, поздравление, Офис президента Украины
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