Подоляк заявил, что съемки детей для новогоднего поздравления Зеленского проходили законно

Ни от одного из родителей детей, которые принимали участие в съемках новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского, не было претензий в сторону съемочной группы, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Съемки с детьми для новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского проводились с соблюдением всех необходимых процедур и с письменного разрешения их родителей. Об этом "Укринформу" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Съемки с детьми продолжались в среднем несколько часов. Конечно, с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. Ни от одного из родителей нет и не было претензий в сторону съемочной группы", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, дети в сопровождении родителей были приглашены лишь на определенный таймслот – на тот период съемок, когда они появляются в кадре.

"Съемки новогоднего поздравления президента состоялись только 27 декабря в Мариинском дворце и на площади перед Мариинским. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления – именно к детям, будущему нашей страны, обращается президент Украины", – отметил Подоляк.

Зеленский свое обращение по случаю наступления Нового года зачитал в компании детей. Его 31 декабря обнародовал YouTube-канал "Офіс Президента України".

Критика в адрес главы государства звучала из-за привлечения детей к съемочному процессу. В частности, эксперт по правам ребенка Людмила Волынец заявила, что поздравление Зеленского – это "эксплуатация образа ребенка для достижения прагматичной цели".