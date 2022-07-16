Мариупольский государственный университет получил помощь от Фонда Рината Ахметова

"После релокации в Киев мы основали на базе университета гуманитарный штаб для того, чтобы систематизировать помощь наших партнеров. Одним из первых, кто откликнулся на наши просьбы, стал Фонд Рината Ахметова, мгновенно отреагировавший на наше обращение и передавший для нас 500 продуктовых наборов", – рассказал ректор университета Николай Трофименко.
Он добавил, что получить гуманитарную помощь смогут не только студенты и преподаватели университета, но и все нуждающиеся мариупольцы.
В состав наборов вошли макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.
Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.