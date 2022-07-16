Мариупольский государственный университет получил помощь от Фонда Рината Ахметова

Получить гуманитарную помощь смогут не только студенты и преподаватели университета, но и все нуждающиеся мариупольцы Фото: пресс-служба

"После релокации в Киев мы основали на базе университета гуманитарный штаб для того, чтобы систематизировать помощь наших партнеров. Одним из первых, кто откликнулся на наши просьбы, стал Фонд Рината Ахметова, мгновенно отреагировавший на наше обращение и передавший для нас 500 продуктовых наборов", – рассказал ректор университета Николай Трофименко.

Он добавил, что получить гуманитарную помощь смогут не только студенты и преподаватели университета, но и все нуждающиеся мариупольцы.

В состав наборов вошли макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.