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Медики, работающие с коронавирусными больными, тоже должны быть изолированы. Иначе у нас будет как в Италии, а то и хуже – эпидемиолог Александрин

Медработники – это группа риска, через которую коронавирус в Украине может распространяться больше всего, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

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Александрин: Минздрав создал все условия для вспышки коронавирусной инфекции в Украине
Александрин: Минздрав создал все условия для вспышки коронавирусной инфекции в Украине
Фото: Андрей Александрин / Facebook

Украинские медики, работающие с коронавирусными больными, тоже должны быть изолированы, чтобы сократить распространение инфекции по стране, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

"Введенных ограничений недостаточно. Карантинные меры не отработаны. Например, все лечебные учреждения работают в обычном режиме. Что сделало государство, чтобы подготовить их к таким мерам? У медиков нет средств индивидуальной защиты, нет тестов. Отсюда – случаи невыявленной болезни. При этом руководство Минздрава рассказывает, что все у нас под контролем. Кому этот цирк нужен? К сожалению, самый большой риск заражения коронавирусом – у медиков в лечебных учреждениях. Медработники – это сейчас та группа риска, через которую инфекция в Украине может распространяться больше всего. Те, кто сегодня работает с коронавирусными больными, тоже должны быть изолированы. Ведь после смены в поликлинике они едут домой и контактируют со своими семьями. Из-за этого есть вероятность, что у нас будет то же самое, что Италии, а то и хуже. Инфекционного контроля как такового у нас нет", – подчеркнул Александрин.

По его словам, инфекционные стационары Украины не отвечают требованиям инфекционного контроля.

"Нам рассказывают о 12 тыс. готовых коек. Но их нет. Все наши инфекционные стационары не отвечают требованиям инфекционного контроля. Сейчас некоторые частные клиники Киева переоборудуют свои отдельно стоящие здания к приему тяжелобольных. То есть частники готовятся, завозят аппараты вентиляции легких. В государственных учреждениях ситуация обстоит иначе. К примеру, о механической вентиляции помещений и говорить не приходится. Она там десятилетиями не работает. Но при этом Минздрав всем выдавал аккредитацию. Это был системный обман. И коронавирус этот обман сейчас вывел наружу", – заявил собеседник.

По его мнению, Минздрав Украины создал все условия для вспышки коронавирусной инфекции в стране.

"Еще одна проблема – Минздрав пять лет не готовит эпидемиологов. Где они? Покажите! Нам рассказывали о введении новой профессии – специалист общественного здоровья. Где эти специалисты? Нужно будет выяснять, кто за все это должен понести ответственность. Тот же Виктор Ляшко, который сейчас стал главным санитарным врачом, делал все, чтобы в Украине не было санэпидслужбы. Специалистов и лабораторий на местах нет. Кем они будут управлять? Минздрав создал все условия для вспышки коронавирусной инфекции в Украине. Что касается остановки метро, то там как раз самая лучшая вентиляция, которой в троллейбусах, трамваях и маршрутках нет. Причем все госучреждения работают в штатном режиме. Кто-нибудь подумал, как людям добираться на работу?" – резюмировал Александрин.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекращены внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

Теги: Украина, медики, Минздрав, инфекция, Виктор Ляшко, коронавирус, Андрей Александрин
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