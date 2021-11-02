"Метинвест" увеличил поставки кислорода в больницы Украины до 100 тонн в сутки

"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Мы понимали, что очередная волна. Поэтому в больницах Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска мы отказались от баллонного газа – это небезопасно, это дорого, это неэффективно – и проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции", – отметил руководитель.

Он добавил, что рост потребления кислорода вызвал необходимость увеличить поставки.

"На сегодняшний день только за последний месяц отгружено более 1700 тонн жидкого кислорода. Если в октябре суточная норма составляла 80 тонн в сутки, то сегодня, в ноябре, фактическая цифра – это уже 100 тонн", – рассказал Вишняков.