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"Метинвест" увеличил поставки кислорода в больницы Украины до 100 тонн в сутки

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За последний месяц "Метинвест" отгрузил более 1700 тонн жидкого кислорода
За последний месяц "Метинвест" отгрузил более 1700 тонн жидкого кислорода
Фото: depositphotos.com

Металлургические предприятия группы "Метинвест" увеличили количество кислорода, которое ежедневно передают в больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил директор департамента регионального развития предприятия Александр Вишняков. Тонна кислорода позволяет обеспечить поддержку около 100 пациентов в день, пишет "Сегодня".

"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Мы понимали, что очередная волна. Поэтому в больницах Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска мы отказались от баллонного газа – это небезопасно, это дорого, это неэффективно – и проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции", – отметил руководитель.

Он добавил, что рост потребления кислорода вызвал необходимость увеличить поставки.

"На сегодняшний день только за последний месяц отгружено более 1700 тонн жидкого кислорода. Если в октябре суточная норма составляла 80 тонн в сутки, то сегодня, в ноябре, фактическая цифра – это уже 100 тонн", – рассказал Вишняков.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. На прошлой неделе, согласно информации Минздрава, 94% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы.

По состоянию на 2 ноября в Украине подтвердили 2,95 млн случаев COVID-19 (более 19 тыс. – за последние сутки), умерло 68,7 тыс. человек.

Теги: эпидемия, Метинвест, металлургия, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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