Шмыгаль спрогнозировал, когда в Украине стабилизируется ситуация с COVID-19

Шмыгаль: Мы ожидаем улучшения ситуации с заболеваемостью. Но без вакцинации преодолеть пандемию невозможно Фото: kmu.gov.ua

"Относительно вакцинации и борьбы с коронавирусом: прошлая, эта неделя – мы видим все антирекорды [заболеваемости]. Мы убеждены, что эта и следующая неделя – будет стабилизация ситуации, потому что введены "красные" зоны в 15 областях, они дают свой результат", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в "красных" зонах увеличивается уровень вакцинации, но "также работают и карантинные ограничения.

"Мы абсолютно убедительно ожидаем стабилизацию и улучшение ситуации с заболеваемостью. Но мы понимаем, что без вакцинации преодолеть пандемию невозможно, поэтому основное задание для каждой области – выполнять поставленные задачи по вакцинации, прививать людей в максимальном количестве", – добавил премьер.

Министерство здравоохранения прогнозирует, что ближайшие две недели Украина будет на пике заболеваемости, а потом пойдет спад. Об этом замминистра здравоохранения Александр Комарида говорил 1 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал 25 октября, что Украина лишь входит в пик очередной волны коронавируса. Он тоже прогнозировал, что в ближайшие две недели ситуация с COVID-19 будет сложной.