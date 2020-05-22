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Сертификации газобалонного оборудования сопротивляются участники прошлой коррупционной схемы – СМИ

С декабря 2019 года установить в машину газобаллонное оборудование нельзя без подробной проверки, это не устраивает тех, кто раньше акты технической экспертизы просто продавал, сообщает в расследовании "112 Украина".

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За 2019 год ГБО в Украине установили на 141 666 автомобилей
За 2019 год ГБО в Украине установили на 141 666 автомобилей
Фото: 112.ua

Те, кто раньше выдавал акты технической экспертизы автомобилям с газобаллонным оборудованием (ГБО), сейчас сопротивляются законной сертификации, так как заинтересованы в сохранении коррупционных схем, говорится в расследовании канала "112 Украина".

Портал отмечает, что до 19 декабря прошлого года все автомобили на газу регистрировали по акту технической экспертизы – "Форме №5". Журналисты выяснили у водителей и установщиков, что экспертизу на самом деле не проводили, а бланками просто торговали.

"С декабря 2019 года данные акты утратили свою легитимность, и единственно законным документом сертификации автомобиля с ГБО является сертификат соответствия. Сертификация проводится в системе органа по сертификации на основании аттестата аккредитации, выданного Национальным агентством аккредитации Украины. Документ можно получить в одной из 500 лабораторий по всей Украине после испытаний и детального осмотра автомобиля, проверки маркировки и документации, наличия клапанов, исключающих попадание газа в салон, проверки отсутствия утечки газа, оценки в целом правильности установки и т.д.", – сказано в расследовании.

Со ссылкой на экспертов "112 Украина" пишет, что четыре из 10 машин с актами технической экспертизы не могут сейчас пройти эту сертификацию, так как оборудование неисправно, бывает, что стоит просроченный баллон, непригодный к эксплуатации и опасный для жизни.

"Такие баллоны до конца прошлого года массово завозили из соседних стран, придавали им надлежащий вид и устанавливали как новые. Установщики рассказывают, что акты технической экспертизы уже с регистрационными номерами и печатями продавала им Украинская газомоторная ассоциация. Ее президент Степан Ашрафьян отказывается комментировать журналистам эту тему", – сообщили расследователи.

К сопротивлению новым правилам подключились некоторые народные депутаты, отмечают они.

"Водители допускают, что под прикрытием борьбы с высокими ценами на сертификацию парламентариев используют вслепую, предоставляя им заведомо ложную информацию, а само сопротивление связано исключительно с желанием вернуть схему с продажей "Формы №5", на которой зарабатывали ее продавцы", – сказано в расследовании.

По данным МВД, за 2019 год ГБО в Украине установили на 141 666 автомобилей, все они получили акты технической экспертизы без проверки, утверждают авторы материала.

ВИДЕО
Видео: 112 Украина / YouTube
Теги: коррупция, автомобили, экспертиза, автомобиль, проверки
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