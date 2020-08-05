Новый антирекорд по COVID-19 в Украине, последствия взрывов в Бейруте. Главное за день

В результате взрывов в Ливане погибло больше 100 человек. По данным СМИ, тысячи пострадали Фото: EPA

Новый антирекорд по COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в Украине подтвержден 1271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала эпидемии. Жертвами COVID-19 за сутки стали 24 человека. Общее количество заразившихся в стране достигло 75 490 человек.

Последствия взрывов в Бейруте

В результате взрывов в Бейруте, которые произошли 4 августа, по последним данным, погибло 135 человек. Местные каналы сообщают как минимум о 5000 раненых и десятках пропавших без вести. Среди граждан Украины серьезно никто не пострадал, у некоторых семей разрушены дома и квартиры, несколько человек получили порезы и ушибы. Около 300 тыс. жителей Бейрута остались без крова.

По предварительной информации, взорвался склад аммиачной селитры, это случилось в результате пожара, вызванного сварочными работами.

Арест Каримова

Печерский райсуд Киева 5 августа арестовал до 1 октября без права выхода под залог гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение Universal Bank в киевском бизнес-центре "Леонардо" и угрожал взрывом.

Зеленский сменил главу ГУР Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу и назначил на этот пост офицера ГУР Кирилла Буданова.

"Шахтер" в четвертьфинале Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" стал четвертьфиналистом Лиги Европы, обыграв в ответном матче 1/8 финала "Вольфсбург" (Германия) со счетом 3:0. 11 августа в 1/4 финала чемпионы Украины сыграют с победителем пары "Базель" (Швейцария) – "Айнтрахт" (Германия).