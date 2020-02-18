Под Житомиром в карантинных условиях живут девять рабочих из Китая

14 дней в изоляции и под наблюдением медиков проведут девять граждан Китая, которые вернулись в Житомир после новогоднего отпуска дома. Все они – работники компании, которая строит объездную дорогу вокруг Житомира.

Под Житомиром в изолированных условиях живут девять строителей их Китая. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Граждане КНР – сотрудники компании, которая выиграла тендер на строительство объездной дороги вокруг Житомира, вернулись в Украину после новогодних праздников. На руках у них есть документы, что на момент выезда из Китая они были здоровы.

При этом их украинские коллеги все же боятся возможного заражения, потому держаться на расстроянии.

Сейчас они проживают в боксах вблизи строительства. Три раза в день им передают еду, а медики следят за состоянием их здоровья.

Там же живет и юрист, которые вернулся из Китая несколько дней назад.

"В "Борисполе" их пропустили беспрепятственно, никто температуру не мерял. Мы их сюда привезли в специальной одежде и сразу же закрыли на карантин", – рассказала врач пункта здравоохранения городка для рабочих Марина Александрова.

Сообщается, что вскоре в Украину из Китая должны вернуться еще почти 60 работников, их тоже ждет двухнедельный карантин. На всякий случай в инфекционном отделении городской больницы уже подготовили палаты для больных на коронавирус.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Они госпитализированы.

По состоянию на начало суток 18 февраля, число жертв заражения коронавирусом в Китае составило 1868, число заболевших 72 436 человек. Всего в мире болеют 794 человека в 25 странах. За сутки зарегистрировано 111 новых случаев инфицирования.