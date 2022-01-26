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Психиатрическая экспертиза признала львовского антивакцинатора Стахива вменяемым

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В декабре 2021 года Стахив вышел из-под ареста под залог
В декабре 2021 года Стахив вышел из-под ареста под залог
Фото: radiosvoboda.org

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым львовского антивакцинатора Остапа Стахива. Об этом 26 января сообщил портал Zaxid.net со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

30 ноября суд назначил Стахиву принудительную психиатрическую экспертизу во Львовской областной психбольнице в течение 30 дней. Прокурор заявлял, что следствие будет объявлять обстоятельства, "при рассмотрении которых подозреваемый Остап Стахив может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым".

Эксперты, как сообщили в прокуратуре в среду, признали подозреваемого психически здоровым и вменяемым.

Контекст:

Как пишет Zaxid.net, Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. "Он называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека", на счет которой собирает деньги для своих акций", – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября 2021 года.

9 ноября Zaxid.net сообщил, что ряд политиков, среди которых парламентарии от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от "Голоса" Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.

16 ноября у Стахива провели обыски. Ему и еще одному фигуранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

19 ноября Стахива арестовали на 60 дней с альтернативой залога в 998,8 тыс. грн.

24 ноября в Киеве прошел марш, участники которого протестовали против вакцинации от COVID-19 и требовали освободить Стахива. В акции приняло участие порядка 1,5 тыс. человек, они несли плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт "Единой России". В СНБО заявили: митинг является подтверждением того, что Россия проводит информационную спецоперацию, направленную на уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

1 декабря Стахив вышел на свободу под залогАдвокат заявлял, что деньги на его внесение собрали сторонники подозреваемого.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, экспертиза, психиатрия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Остап Стахив
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