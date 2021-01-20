Радуцкий объяснил, зачем в Украине создадут реестр вакцинированных от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов вакцинированным от COVID-19, сообщил народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Радуцкий заявил, что реестр вакцинированных от COVID-19 позволит отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации Фото: Михайло Радуцький / Facebook

В Украине планируют создать реестр вакцинированных от COVID-19, чтобы знать точное количество привитых граждан и отслеживать возможные осложнения после вакцинации. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. Видео опубликовано на Facebook странице партии.

"Во-первых, мы должны знать количество вакцинированных, без реестра это будет очень трудно сделать. Во-вторых, мы должны отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации. В-третьих, министерство [здравоохранения Украины] разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов для вакцинированных“, – сказал Радуцкий.

О намерении ввести систему получения COVID-паспортов после старта массовой вакцинации против коронавирусной инфекции 14 января заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что некоторые страны рассматривают возможность требовать при въезде паспорта вакцинации против коронавируса. "В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать, что вакцинированное против COVID-19 лицо больше не способно инфицировать других людей", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 января, в мире 64 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 173 компании. Как сообщило агентство Bloomberg, в мире по состоянию на 11 января сделали уже более 25 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 42 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, отметили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина может получить до конца февраля 2021 года.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

14 января Степанов высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.