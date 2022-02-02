Резников рассказал, чем в Украине хотят заменить обязательный призыв в армию

Полная отмена призыва на срочную службу в Украине планируется с 2024 года Фото: EPA

"Президент [Украины Владимир Зеленский] поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв и получат базовые военные навыки", – объяснил он.

Резников отметил, что до 2024 года необходимо принять законопроект, детализирующий условия и требования кратковременной интенсивной военной подготовки. С 1 января 2024 года планируется полная замена на нее призыва, увеличение объемов вовлеченных в нее людей и поддержка их навыков периодическими тренировками и сборами.