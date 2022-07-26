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ОБЩЕСТВО

С 16 июля украинцы подали более 500 жалоб о нарушении закона о госязыке – офис языкового омбудсмена

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Число жалоб на нарушение языкового закона за 10 дней называют рекордным
Число жалоб на нарушение языкового закона за 10 дней называют рекордным
Фото: EPA

С 16-го по 25 июля в секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 502 сообщения о нарушении закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, сообщается на сайте языкового омбудсмена 26 июля.

Подавляющее большинство обращений граждан касаются ч. 6 ст. 27 закона, которая регламентирует использование государственного языка в интернете.

"Секретариат уполномоченного получил рекордное количество сообщений граждан о нарушениях языкового закона. 59% из них касаются интернет-представительств субъектов, которые обслуживают потребителей. 20% жалоб касаются ресурсов субъектов, не занимающихся обслуживанием. 9% обращений касаются непосредственного обслуживания, а 7% – деятельности органов государственной власти и местного самоуправления", – говорится в сообщении.

Офис уполномоченного подчеркнул, что обращения граждан являются важным источником информации о соблюдении закона.

"Немалое количество обращений из разных уголков Украины указывает на высокую информированность общества про новые нормы закона. Часть интернет-ресурсов, на которые жалуются граждане, в первые же дни действия новых норм приводят свою деятельность в соответствие с законом", – заявили в секретариате.

В офисе подчеркнули, что значительная часть обращений приходит по электронной почте в ненадлежащем виде (без необходимых данных о заявителе или о нарушителе), что часто делает коммуникацию и устранение нарушений невозможными.

Контекст:

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу в июле 2019 года. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

С 16 июля 2022 года вступили в силу очередные положения закона – с этого момента все интернет-ресурсы (веб-сайты, страницы в соцсетях, YouTube-, Telegram- и Viber-каналы, мобильные приложения и так далее), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, должны иметь украинскую версию, которая загружается по умолчанию. Украинская версия может сосуществовать с другими языковыми версиями сайта, но должна содержать не меньший объем контента.

Теги: украинский язык, сайты, жалоба, нарушение, уполномоченный по защите госязыка
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