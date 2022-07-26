С 16 июля украинцы подали более 500 жалоб о нарушении закона о госязыке – офис языкового омбудсмена

Подавляющее большинство обращений граждан касаются ч. 6 ст. 27 закона, которая регламентирует использование государственного языка в интернете.

"Секретариат уполномоченного получил рекордное количество сообщений граждан о нарушениях языкового закона. 59% из них касаются интернет-представительств субъектов, которые обслуживают потребителей. 20% жалоб касаются ресурсов субъектов, не занимающихся обслуживанием. 9% обращений касаются непосредственного обслуживания, а 7% – деятельности органов государственной власти и местного самоуправления", – говорится в сообщении.

Офис уполномоченного подчеркнул, что обращения граждан являются важным источником информации о соблюдении закона.

"Немалое количество обращений из разных уголков Украины указывает на высокую информированность общества про новые нормы закона. Часть интернет-ресурсов, на которые жалуются граждане, в первые же дни действия новых норм приводят свою деятельность в соответствие с законом", – заявили в секретариате.

В офисе подчеркнули, что значительная часть обращений приходит по электронной почте в ненадлежащем виде (без необходимых данных о заявителе или о нарушителе), что часто делает коммуникацию и устранение нарушений невозможными.