С 16 июля украинцы подали более 500 жалоб о нарушении закона о госязыке – офис языкового омбудсмена

Подавляющее большинство обращений граждан касаются ч. 6 ст. 27 закона, которая регламентирует использование государственного языка в интернете.
"Секретариат уполномоченного получил рекордное количество сообщений граждан о нарушениях языкового закона. 59% из них касаются интернет-представительств субъектов, которые обслуживают потребителей. 20% жалоб касаются ресурсов субъектов, не занимающихся обслуживанием. 9% обращений касаются непосредственного обслуживания, а 7% – деятельности органов государственной власти и местного самоуправления", – говорится в сообщении.
Офис уполномоченного подчеркнул, что обращения граждан являются важным источником информации о соблюдении закона.
"Немалое количество обращений из разных уголков Украины указывает на высокую информированность общества про новые нормы закона. Часть интернет-ресурсов, на которые жалуются граждане, в первые же дни действия новых норм приводят свою деятельность в соответствие с законом", – заявили в секретариате.
В офисе подчеркнули, что значительная часть обращений приходит по электронной почте в ненадлежащем виде (без необходимых данных о заявителе или о нарушителе), что часто делает коммуникацию и устранение нарушений невозможными.
Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу в июле 2019 года. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
С 16 июля 2022 года вступили в силу очередные положения закона – с этого момента все интернет-ресурсы (веб-сайты, страницы в соцсетях, YouTube-, Telegram- и Viber-каналы, мобильные приложения и так далее), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, должны иметь украинскую версию, которая загружается по умолчанию. Украинская версия может сосуществовать с другими языковыми версиями сайта, но должна содержать не меньший объем контента.