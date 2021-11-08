СБУ заблокировала мошенническую схему по суррогатному материнству

По данным СБУ, за свои услуги подозреваемые получали $30–50 тыс. Фото: ssu.gov.ua

"Злоумышленники создали мошеннический бизнес под предлогом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства. Услугами дельцов воспользовалось, по меньшей мере, 50 иностранцев и граждан Украины, сумма заработка составляла почти $1 млн. Организовал схему винницкий "бизнесмен". Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей", – говорится в сообщении.

Незаконная схема заключалась в том, что фигуранты предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства: заключение фиктивного брака, внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы, поиск суррогатных матерей.

В действительности подозреваемые предоставляли своим клиентам ложную информацию, тем самым откладывая время разоблачения преступной деятельности.

По данным следствия, фигуранты были сконцентрированы на иностранных клиентах, которых искали в интернете. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности "ведущей медицинской клинике".

"За свои мошеннические услуги злоумышленники получали $30–50 тыс. После получения полной оплаты или большей ее части злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, считавших, что они участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей", – уточнили в СБУ.

Во время обысков в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях участников схемы правоохранители обнаружили:

медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;

свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;

договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;

заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;

нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками о представительстве интересов;

черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты, и крупную сумму иностранных наличных денег.

Организатору схемы и его сообщнице сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.