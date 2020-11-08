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"Сферу изнасиловали вдоль и поперек". Рестораторы выйдут на всеукраинскую акцию протеста против карантина

Всеукраинская ресторанная акция протеста под названием "#маюправопрацювати" пройдет 11 ноября. Ее участники потребуют от властей денежную компенсацию прибыли и выплат каждому, кто остался без работы за время карантина.

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Рестораторы уверены, что гибридный карантин не решит проблему
Рестораторы уверены, что гибридный карантин не решит проблему
Фото: EPA (архив)

Владелец ряда заведений общественного питания в Киеве Валерий Созановский объявил о всеукраинской акции протеста рестораторов против ограничений работы заведений во время карантина в среду, 11 ноября. Об этом он сообщил в воскресенье, 8 ноября, у себя в Facebook.

"Я против полумер и вариант с "карантином выходного дня" считаю абсурдным. С самого начала пандемии ресторанную сферу изнасиловали вдоль и поперек: нас закрывали, открывали, устанавливали странные часы работы, вводили неадекватные санитарные требования, организовывали рейды полиции и натравливали на нас СМИ. Нет, это уже не точка кипения. Это восклицательный знак", – заявил ресторатор.

По его словам, он не против карантина, но только в случае поддержки от государства, иначе "это путь в никуда для всей индустрии".

https://www.facebook.com/sozanovskiy/posts/10224821693515503

Всеукраинская ресторанная акция протеста под названием "#маюправопрацювати" пройдет 11 ноября. Ее участники хотят выдвинуть украинским властям такие требования:

  • Отмена всех ограничений в работе ресторанов.
  • Денежная компенсация каждому работнику, который потерял работу за время карантина.
  • Денежная компенсация каждому бизнесу, который потерял прибыль за время карантина.
  • Отмена неадекватных ограничений и возвращение к европейским санитарным нормам.
  • Отмена незаконных проверок и досмотров.
  • Уменьшение ставки НДС до 7%.
  • Недопущение повышение тарифов на электроэнергию.
  • Легализация чаевых для официантов.
  • Доступность к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса.
  • Консультация и согласование будущих ограничений с отраслевыми объединениями.
  • Финансовая помощь компаниям, которые создают рабочие места для молодежи и предотвращают рабочую эмиграцию.

"Гибридный карантин – это не решение проблемы. Мы должны вместе ответственно подойти к новой реальности, а не убегать от нее, словно ничего не происходит и не меняется. Мне важно, чтобы вся моя команда сохранила рабочие места и свой доход. И я верю в то, что вместе мы сможем достучаться до власти и найти более адекватное решение глобальной проблемы", – полагает ресторатор.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 ноября обновила карантинное зонирование. Все населенные пункты страны с 9 ноября попадут в "красную" или "оранжевую" зоны, "желтых" и "зеленых" зон не осталось. В "красной" зоне окажутся 13 областных центров: Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Ужгород, Запорожье, Николаев, Полтава, Сумы и Краматорск (временно выполняет функции административного центра Донецкой области из-за оккупации Донецка). Еще пять областных центров находятся на грани попадания в "красную" карантинную зону.

По всей Украине с 9 ноября, запретят работу ночных клубов и дискотек, работу ресторанов и проведение массовых мероприятий ограничат

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: льготы, доходы, карантин, финансовая помощь, ресторатор, Валерий Созановский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, компенсация, пандемия, коронавирус
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