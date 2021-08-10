Шкарлет рассказал, могут ли невакцинированным от COVID-19 студентам запретить заселяться в общежития

На вопрос, могут ли невакцинированным студентам запретить заселяться в общежития, Шкарлет ответил: "Нет, не может быть такого, это ущемление прав. Ни нормативных документов, ни требований таких нет".

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 августа в Украине первую дозу вакцины получило 4,2 млн человек, а почти 2,5 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Украину по состоянию на 9 августа поставили почти 13,8 млн доз вакцины против коронавируса.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.