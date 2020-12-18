Шмыгаль рассказал, когда начнут вакцинировать от коронавируса украинских врачей

Первый миллион доз вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX Украина рассчитывает получить в марте, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: В данное время мы ведем переговоры на уровне лидеров стран и на уровне производителей вакцины Фото: kmu.gov.ua

Украинских врачей планируют начать вакцинировать от коронавируса в феврале 2021 года. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 18 декабря на канале "Украина".

По словам Шмыгаля, правительство уже наработало "комплексный план вакцинирования".

"Согласно национальному плану Минздрава, мы должны начать вакцинацию врачей в феврале. В марте мы получим первый миллион доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. В данное время мы ведем переговоры на уровне лидеров стран, это правительственный уровень и уровень президента, и на уровне производителей вакцины, министр здравоохранения ведет с компаниями, с их руководителями [переговоры]. Буквально ежедневно проходит общение и с руководителями предприятий, и с руководителями государств и правительств. То есть мы делимся информацией, договариваемся о поставках вакцин, подписываем соглашения", – сказал он.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

В Украине по состоянию на 18 декабря зафиксирован 944 381 случай коронавирусной инфекции, из них 12 630 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.