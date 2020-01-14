Смелянский: Я делаю все, чтобы людей, которые воруют, сажать

Смелянский: Уголовных дел много, а привлекли к ответу далеко не всех Фото: Укрпошта / Facebook

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский заявил в интервью изданию "ГОРДОН", что старается наказать всех, кто ворует.

"Кого-то жалеть – у нас всегда пожалуйста. Вот пример: одна бухгалтер украла 1,5 млн грн. Когда ее увольняли по статье, сотрудники заняли ее сторону. Это причина, по которой демократия часто не работает, по которой иногда нужно через колено переломить. Я делаю все, чтобы людей, которые воруют, сажать. К сожалению, это не так просто", – сказал он.

По словам Смелянского, в этом вопросе закон "пробуксовывает".

"Уголовных дел много, а привлекли к ответу далеко не всех", – подчеркнул гендиректор "Укрпошти".

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20 апреля 2016 года Кабинет Министров Украины назначил менеджера американского офиса крупнейшей аудиторской компании KPMG Смелянского главой правления "Укрпошти". В должность главы компании он вступил 1 июля. С 1 марта 2017 года при реорганизации "Укрпошти" в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора. 4 июля 2018 года правительство утвердило Смелянского в должности генерального директора "Укрпошти" и обязало Министерство инфраструктуры в течение месяца заключить с ним контракт. Мининфраструктуры подписало договор со Смелянским 17 августа.