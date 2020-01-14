Смелянский: Почтальоны жалуются, что я им мало плачу. Мы предложили доплату в 10 тыс. грн. Думаете, очередь выстроилась?

Смелянский: Всего два человека поинтересовались, можно ли за наличные поработать Фото: ukrposhta.ua

Люди не хотят работать почтальонами, несмотря на обещание повысить зарплаты. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"У меня сейчас не заполнено 2 тыс. вакансий. Почтальоны жалуются, что я им мало плачу. Мы предложили доплату в 10 тыс. грн, чтобы в удобное время люди помогли нам разобрать посылки. Думаете, очередь выстроилась? Всего два человека поинтересовались, можно ли за наличные поработать", – сказал он.

Глава "Укрпошти" подчеркнул, что, поскольку компания государственная, она не может нанимать людей по трудовому договору.

"Это расценивается как закупка услуг. Следовательно, они должны идти по ProZorro. ProZorro, безусловно, правильный механизм. Благодаря ему мы сэкономили 700 млн грн. Однако на процедуры уходит очень много времени", – отметил Смелянский.

"Смелянский: Государство тратит 2 млрд грн на доставку пенсий. Позвольте "Укрпошті" действовать как банку, мы к нулю сведем эти расходы в течение четырех лет". Читайте полную версию интервью

В 2018 году Смелянский говорил, что если новый тариф на доставку пенсий не будет принят, почтальоны прекратят разносить пенсии и это коснется примерно 4,5 млн украинцев. Кабинет Министров 7 ноября поручил Государственной аудиторской службе Украины проверить формирование тарифа на доставку пенсий. В госбюджете-2019 предусмотрели 500 млн грн на оплату доставки пенсий "Укрпоштою".

Пятый президент Украины Петр Порошенко 12 декабря потребовал прекратить увольнения почтальонов, сохранить почтовые отделения в регионах, обеспечить доставку пенсий украинцам, не допустить повышения почтовых тарифов на соответствующую услугу.

В декабре "Укрпошта" договорилась с Пенсионным фондом Украины о доставке пенсий.