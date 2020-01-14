Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Смелянский: Почтальоны жалуются, что я им мало плачу. Мы предложили доплату в 10 тыс. грн. Думаете, очередь выстроилась?

В интервью изданию "ГОРДОН" генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский сообщил, что в компании не заполнено 2 тыс. вакансий.

Смелянский: Всего два человека поинтересовались, можно ли за наличные поработать
Смелянский: Всего два человека поинтересовались, можно ли за наличные поработать
Фото: ukrposhta.ua

Люди не хотят работать почтальонами, несмотря на обещание повысить зарплаты. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"У меня сейчас не заполнено 2 тыс. вакансий. Почтальоны жалуются, что я им мало плачу. Мы предложили доплату в 10 тыс. грн, чтобы в удобное время люди помогли нам разобрать посылки. Думаете, очередь выстроилась? Всего два человека поинтересовались, можно ли за наличные поработать", – сказал он.

Глава "Укрпошти" подчеркнул, что, поскольку компания государственная, она не может нанимать людей по трудовому договору.

"Это расценивается как закупка услуг. Следовательно, они должны идти по ProZorro. ProZorro, безусловно, правильный механизм. Благодаря ему мы сэкономили 700 млн грн. Однако на процедуры уходит очень много времени", – отметил Смелянский.

"Смелянский: Государство тратит 2 млрд грн на доставку пенсий. Позвольте "Укрпошті" действовать как банку, мы к нулю сведем эти расходы в течение четырех лет". Читайте полную версию интервью

В 2018 году Смелянский говорил, что если новый тариф на доставку пенсий не будет принят, почтальоны прекратят разносить пенсии и это коснется примерно 4,5 млн украинцев. Кабинет Министров 7 ноября поручил Государственной аудиторской службе Украины проверить формирование тарифа на доставку пенсий. В госбюджете-2019 предусмотрели 500 млн грн на оплату доставки пенсий "Укрпоштою".

Пятый президент Украины Петр Порошенко 12 декабря потребовал прекратить увольнения почтальонов, сохранить почтовые отделения в регионах, обеспечить доставку пенсий украинцам, не допустить повышения почтовых тарифов на соответствующую услугу.

В декабре "Укрпошта" договорилась с Пенсионным фондом Украины о доставке пенсий.

Теги: зарплата, почта, Укрпошта, Игорь Смелянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Смелянский: Вместо того чтобы платить своим лучшим операторам столько, чтобы они не уехали в Польшу, я трачу деньги на увольнение худших
Публикации, ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ, ОБЩЕСТВО
Смелянский: Государство тратит 2 млрд грн на доставку пенсий. Позвольте "Укрпошті" действовать как банку, мы к нулю сведем эти расходы в течение четырех лет G
Сегодня 09.01
Смелянский (на фото) Капинусу: Вам должно быть стыдно за такие инструкции своим работникам  
Смелянский – главе Пенсионного фонда: Прекратите вводить пенсионеров в заблуждение, что не можете повысить пенсии из-за оплаты услуг "Укрпошти"
4 сентября, 2019 19.34  
Смелянский: Мы возвращаем наших клиентов, надеюсь, будем делать это в дальнейшем
Смелянский: Сотрудники "Укрпошти" стали на 21% чаще здороваться и прощаться с клиентами за последний год
1 февраля, 2019 22.57
Смелянский: У нас работает 32 тысячи почтальонов. За каждым сторожа не поставишь
ПОЛИТИКА
Смелянский: "Укрпошта" – это не место для политической агитации. За это сотрудники будут уволены
17 января, 2019 15.03
Смелянский: Чтобы "Укрпошта" существовала, надо закрыть сеть из 7 тыс. убыточных сельских отделений
"Укрпошта" может закрыть 7 тыс. отделений и уволить 30% административно-управленческого аппарата в случае неповышения тарифов на доставку пенсий – Смелянский
2 ноября, 2018 02.20
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике
Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS