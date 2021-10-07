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СМИ получили письмо от Львовского медуниверситета о вреде вакцинации. В вузе заявили, что стали жертвами кибератаки

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В медуниверситете заявили, что не проводили исследования зарегистрированных вакцин от COVID-19
В медуниверситете заявили, что не проводили исследования зарегистрированных вакцин от COVID-19
Фото: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / Facebook

6 октября во Львове неизвестные разослали СМИ фальшивое обращение от имени Львовского медицинского университета с требованием отменить принудительную вакцинацию от коронавируса. Об этом написало издание Zaxid.net.

В письме говорилось, что специалисты университета якобы провели исследование вакцины Moderna и обнаружили "серьезные побочные действия и отклонения в состоянии здоровья граждан Украины вплоть до летальных случаев".

В письме не указывалось, какие побочные эффекты были обнаружены. Авторы фейка подчеркнули, что обратились в Минздрав Украины и требовали "остановить принудительную вакцинацию отдельных категорий граждан". К письму прилагался список из 40 человек, которые якобы вакцинировались препаратом Moderna. Обращение было подписано ректором медуниверситета Борисом Зименковским, сообщили журналисты.

На сайте вуза опубликовали заявление, в котором отметили, что медуниверситет стал объектом киберпреступления, а в письме речь шла "о вымышленных исследованиях". 

"Официально заявляем – никаких исследований относительно вакцины Moderna или других официально зарегистрированных вакцин от COVID-19 научные подразделения университета не проводили, так как это не предусмотрено нашими научно-исследовательскими планами. Поэтому никаких псевдонаучных выводов никто не делал и обращений в Министерство здравоохранения не подавал", – говорится в сообщении.

В вузе назвали рассылку письма попыткой дискредитации университета.

"Руководство ЛНМУ им. Данила Галицкого обратится с заявлением в департамент киберполиции Национальной полиции Украины и в Службу безопасности Украины", – подчеркнули в заявлении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

На 7 октября в стране от коронавируса привили 7,3 млн человек, завершили вакцинацию 5,9 млн.

Теги: Львов, Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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