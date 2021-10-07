СМИ получили письмо от Львовского медуниверситета о вреде вакцинации. В вузе заявили, что стали жертвами кибератаки

В медуниверситете заявили, что не проводили исследования зарегистрированных вакцин от COVID-19 Фото: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / Facebook

В письме говорилось, что специалисты университета якобы провели исследование вакцины Moderna и обнаружили "серьезные побочные действия и отклонения в состоянии здоровья граждан Украины вплоть до летальных случаев".

В письме не указывалось, какие побочные эффекты были обнаружены. Авторы фейка подчеркнули, что обратились в Минздрав Украины и требовали "остановить принудительную вакцинацию отдельных категорий граждан". К письму прилагался список из 40 человек, которые якобы вакцинировались препаратом Moderna. Обращение было подписано ректором медуниверситета Борисом Зименковским, сообщили журналисты.

На сайте вуза опубликовали заявление, в котором отметили, что медуниверситет стал объектом киберпреступления, а в письме речь шла "о вымышленных исследованиях".

"Официально заявляем – никаких исследований относительно вакцины Moderna или других официально зарегистрированных вакцин от COVID-19 научные подразделения университета не проводили, так как это не предусмотрено нашими научно-исследовательскими планами. Поэтому никаких псевдонаучных выводов никто не делал и обращений в Министерство здравоохранения не подавал", – говорится в сообщении.

В вузе назвали рассылку письма попыткой дискредитации университета.

"Руководство ЛНМУ им. Данила Галицкого обратится с заявлением в департамент киберполиции Национальной полиции Украины и в Службу безопасности Украины", – подчеркнули в заявлении.