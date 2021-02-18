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Труханов: В Одессе дан старт новому украино-итальянскому проекту

Мэр Одессы Геннадий Труханов на онлайн-совещании обсудил механизм взаимодействия в условиях карантина с итальянскими специалистами в области урбанистики, архитектуры, реставрации и сохранения архитектурного и культурного наследия.

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Геннадий Труханов: Сегодня мы продолжаем традиции наших праотцов-основателей, привлекая итальянских специалистов к сохранению и возрождению архитектурного и культурного наследия, а также развитию общественного пространства
Геннадий Труханов: Сегодня мы продолжаем традиции наших праотцов-основателей, привлекая итальянских специалистов к сохранению и возрождению архитектурного и культурного наследия, а также развитию общественного пространства
Фото: omr.gov.ua

В Одессе мэрия начала новый проект с итальянскими специалистами, сообщает сайт городского совета. 17 февраля 2021 года мэр города Геннадий Труханов провел онлайн-совещание с итальянскими специалистами в области урбанистики, архитектуры, реставрации и сохранения архитектурного и культурного наследия и обсудил с ними взаимодействие в условиях карантина.

"Сегодня дан старт новому украинско-итальянскому проекту. Это совещательный орган по вопросам урбанистики, архитектуры и реставрации памятников архитектуры. Возглавит его директор департамента архитектуры и дизайна Генуэзского университета, профессор Николо Касидду", – сказал городской голова.  

Амбассадор Одессы в Италии Аттилио Маллиани, при содействии которого прошла встреча, отметил, что в Украине это первая подобная инициатива.

После согласования объектов и их очередности одесские специалисты подготовят необходимый пакет документов и архивных материалов для детального изучения итальянской стороной и подготовки рекомендаций, такое решение приняли участники совещания.

Профессор Касидду отметил, что проект будет иметь не только архитектурно-строительный, но и образовательный характер, так как студентов старших курсов бакалавриата и магистратуры Генуэзского университета привлекут к изучению культурного и архитектурного наследия Одессы и разработке идей по развитию общественного пространства города.

"Ни для кого не секрет, что шедевры архитектуры исторической части Одессы по большей части строились итальянскими архитекторами. И сегодня мы продолжаем традиции наших праотцов-основателей, привлекая итальянских специалистов к сохранению и возрождению архитектурного и культурного наследия, а также развитию общественного пространства", – написал Труханов в Facebook.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/3726765174085797

Теги: Одесса, Геннадий Труханов, архитектура, мэр Одессы
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