В ОПУ рассказали, сколько суды взыскали штрафов за нарушение карантина

Коронавирус в Украине 22 июля выявили у 829 человек Фото: depositphotos.com

Суды в Украине взыскали штрафов на сумму 7,7 млн грн за нарушения правил карантина, сообщили в Офисе президента (ОП) Украины.

"С начала проведения таких мероприятий было составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Судами наложено штрафов на 7,7 млн грн", – рассказали в ОП.

В ведомстве сообщили, что более 14 000 правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и Вооруженных сил Украины привлекли к предотвращению распространения коронавирусной инфекции и усилению публичной безопасности.

Кабинет Министров Украины на заседании 1 июля инициировал введение ответственности за неношение защитных масок в общественных местах для физических и юридических лиц. Для физлиц штрафы предполагались сравнительно небольшие, а для юридических– от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400–5100 грн).

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, на утро 22 июля в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 829 человек.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 3 марта, с 12 марта в стране ввели карантин.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения. 20 мая Кабинет Министров Украины ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. 22 июля в Кабмине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа 2020 года.