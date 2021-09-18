Украина получила новое оборудование и сможет сама выявлять штаммы коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что раньше Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало определенное время. Теперь же украинские медики смогут реагировать оперативно.

Мощность нового оборудования – 400 образцов в месяц.

"Это первый секвенатор, планируем такое же оборудование для центров контроля и профилактики болезней в южном, западном и восточном регионах", – добавил министр в Facebook.