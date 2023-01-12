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Украинцы назвали, кого считают политиком 2022 года

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59% опрошенных назвали политиком года Зеленского
59% опрошенных назвали политиком года Зеленского
Фото: EPA

Центр Разумкова провел опрос среди украинцев о том, какого украинского политического деятеля они назвали бы политиком 2022 года. Больше всего голосов получил действующий президент Владимир Зеленский, свидетельствуют результаты опроса.

59% опрошенных назвали политиком года Зеленского. После избрания на пост президента в 2019 году он ежегодно возглавлял рейтинги в этой номинации: в 2019 году его избрали 46% опрошенных, в 2020 году – 15%, в 2021 году – 17%.

На втором месте – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого назвали политиком года 10% респондентов.

По 2% опрошенных назвали советника Офиса президента Алексея Арестовича, пятого президента Петра Порошенко и главу МИД Дмитрия Кулебу. Еще по 1% получили советник руководителя ОП Михаил Подоляк и волонтер и шоумен Сергей Притула.

Еще 5% опрошенных ответили, что политика 2022 года нет, а более 8% затруднились ответить.

Согласно результатам опроса, за Зеленского проголосовало абсолютное большинство во всех категориях опрашиваемых (пол, возраст, регион проживания и язык общения).

При этом чаще всего Зеленского называли политиком года женщины (62%), украинцы возрастом 18–29 лет (68%) и те, кто общается на украинском (59,9%).

Опрос проводился с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года методом face-to-face на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а также территорий Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, которые не контролируются правительством Украины или там ведутся боевые действия.

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Контекст:

В конце прошлого года Зеленский попал в топы рейтингов многих влиятельных изданий. Например, Politico назвало его самым влиятельным человеком ЕвропыFinancial Times и Time – человеком года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Украина, соцопрос, Алексей Арестович, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Центр Разумкова, Сергей Притула, Валерий Залужный, Михаил Подоляк
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