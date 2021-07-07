В Черниговской области 12-летняя девочка ждет ребенка. Отец тоже несовершеннолетний

Об этом говорится в сюжете Общественного, который вышел 6 июля.

Мама несовершеннолетней сказала каналу, что знала об отношениях дочери. По ее словам, девочка грозила "сделать с собой что-то", если эти отношения прекратят.

"Я сидела в доме. Вышла на улицу на лавочку, в интернет зайти, когда заходит он во двор. Я сначала смутилась, покраснела, как свекла была красная. Он предложил половой акт. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю почему", – рассказала 12-летняя школьница.

Она живет с отцом будущего ребенка, его зовут Сергей. Пара намерена вместе воспитывать малыша. Они хотят жениться, купить дом и жить отдельно.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Отец будущего ребенка утверждает, что не знал об ответственности за половой акт с несовершеннолетней.

Семья девочки состоит на учете социальных служб. С 12-летней школьницей поговорил психолог. Он пришел к выводу, что мама Натальи недостаточно уделяла внимания дочери, отметила директор Центра социальных служб Куликовского поселкового совета Лариса Карцева.

"Как видим, мама сама вела такой образ жизни, поэтому ребенок был без внимания. Мама сама не ожидала, что такое случится. Сейчас мы посещаем эту семью. Вопрос об изъятии детей рассматривался", – добавила она.