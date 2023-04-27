В Харьковской области на российской мине подорвались пятеро работников энергопредприятия, один из них погиб – ОГПУ

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

"Вблизи села Токаревка Дергачевской ОТО на вражеской мине подорвались пятеро работников энергетического предприятия. В это время они проводили ремонтные работы высоковольтных линий электросетей в общине, – сказано в сообщении. – Погиб водитель, четверо электромонтеров получили ранения различной степени тяжести".

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий. По данным ГСЧС, Харьковская и Херсонская области наиболее загрязнены минами, потому что враг находился там дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отмечала 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.