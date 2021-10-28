ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Минцифры объяснили, почему цифровой паспорт лучше обычного

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цифровые паспорта доступны в "Дії" с апреля 2020 года
Цифровые паспорта доступны в "Дії" с апреля 2020 года
Фото: depositphotos.com

Цифровой паспорт в мобильном телефоне имеет ряд преимуществ перед обычным. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Я всегда провожу сравнение между обычным паспортом и паспортом в "Дії". Что происходит, если ты потерял обычный паспорт? Мошенник нашел, вклеил фотографию туда и дальше может делать с ним все, что угодно. Единственное, что может тебя спасти, – это если этот паспорт вовремя попал в реестр утраченных документов и организация, например, банк, куда его принесли, проверяет этот реестр. В противном случае ты даже не узнаешь никогда, какая дальше была жизнь у этого паспорта. Мне даже рассказывали историю о человеке, который восемь лет жил с таким паспортом просто для того, чтобы начать новую жизнь", – сказал Баник.

По его словам, для мошенников довольно проблематично воспользоваться чужими электронными документами.

"Что происходит, если ты потерял телефон? Мошенник должен подобрать код доступа в твой телефон, далее еще код доступа в "Дію", Face или Touch ID – и после трех неудачных попыток все документы с телефона удаляются. Тогда нужно заново авторизоваться, Bank ID и весь этот путь – он станет даже немного сложнее и безопаснее. Даже если с трех попыток мошенник подобрал пароль и идет с этим разблокированным телефоном и "Дією" туда, где можно взять кредит, там также должны сравнить его лицо, а загрузить другую фотографию в приложение нельзя, она подтягивается из демографического реестра. Далее в каждом документе в "Дії" на обороте есть QR- или штрих-код, что позволяет сформировать копию документа, но приложение даст это сделать только после той же "гимнастики для шеи" и пин-кода от "Дія.Підпис". Ни один мошенник не сможет пройти этот шаг. Человек даже не сможет в супермаркете алкоголь или сигареты купить с твоим утерянным телефоном, потому что лицо будет отличаться. Поэтому цифровые документы – это безопаснее, чем носить бумажные с собой с риском их потерять", – подчеркнул Баник.

Контекст:

30 марта закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным, приняла Верховная Рада. Вице-премьер – министр цифровой информации Михаил Федоров заявлял, что Украина стала первым государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом обычных документов.

Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении "Дія" с апреля 2020 года.

При этом Федоров заявлял, что в "Дії" не будут отображать бумажные паспорта – только ID-карты или биометрические загранпаспорта.

23 августа закон вступил в силу.

Теги: Украина, паспорт, документы, мошенник, ID-карта, Минцифры, Мстислав Баник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября G
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS