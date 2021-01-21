В Минобразования Украины рассказали, как учебные заведения будут работать после локдауна

В Минобразования Украины отметили, что на период действия карантина ученикам запрещено посещать учебные заведения группами более 20 человек.

Дополнительные ограничительные меры для учебных заведений, которые были установлены на период с 8-го по 24 января, после локдауна действовать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Украины.

"С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определенных постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года. В то же время дополнительные ограничения, установленные на период 8–24 января, теряют силу", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что на период действия карантина запрещено:

посещать ученикам учебные заведения группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать ученикам учебные заведения в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Кроме того, во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государства или являющиеся гражданами государств с широким распространением COVID-19. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из Крыма. Исключения введены для учеников и лиц, которые намерены вступить в учебные заведения, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину.