В МВД Украины прокомментировали, кто водит авто лучше – женщины или мужчины

Информацию об этом опубликовали 28 октября на странице ведомства в Facebook.

"Для женщин есть только одна машина и она стиральная". Это реальный комментарий из соцсетей. Вы и сами видели похожие. Мол, женщины управляют хуже мужчин. Но кому как ни патрульной полиции знать, что это неправда. И чтобы доказать это, мы сняли три видео ко Дню водителя", – отметил замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

В первом видео, обнародованном на странице МВД, украинский дизайнер, автогонщица Елена Иванова ездит за рулем авто вокруг трех стиральных машин.