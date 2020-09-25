25 сентября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего проблемы со входом в мессенджер испытывали пользователи из Украины, Беларуси и России.
В Украине сбой в основном фиксировался в Киеве и Харькове, в Беларуси – в Минске, в РФ – в Москве и Санкт-Петербурге.
Также проблемы с работой Telegram наблюдались в Германии, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании и ряде других стран.
По данным Telegram на апрель 2020 года, мессенджером пользуются 400 млн пользователей по всему миру.