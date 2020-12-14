В Сумской области школьников хотят отправить учиться дистанционно из-за гололеда

Школьников в Шостке Сумской области хотят отправить учиться дистанционно из-за гололеда на дорогах, говорится в новостном сюжете телеканала "1+1" за 14 декабря.
Второй день подряд область накрывает ледяной дождь. Из-за гололеда на дорогах области случаются частые аварии. Спасатели достают из кюветов легковые машины.
Рейсовые автобусы и маршрутки берут на буксир и вытаскивают из кюветов. Коммунальные автобусы в области курсируют по измененным маршрутам, говорится в сюжете.
По данным регионального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на 14 декабря, на дорогах области прогнозируют гололед.
Погодные условия в Украине ухудшились с 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Движение транспорта нарушилось из-за образовавшегося на дорогах гололеда. Задерживались поезда и электрички, спасатели предупреждали о временном ограничении движения грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
По всей территории Украины 107 населенных пунктов остались без света. Госслужба по чрезвычайным ситуациям информировала, что 14 декабря днем гололедица сохранится в большинстве областей Украины, кроме юго-восточной части, в том числе на дорогах. Спасатели предупредили о первом, "желтом", уровне опасности.
В Киеве за выходные 12-го и 13 декабря 1369 человек травмировались из -за гололеда.