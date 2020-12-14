В Сумской области школьников хотят отправить учиться дистанционно из-за гололеда

Ледяной дождь в Сумской области идет второй день подряд. Из-за этого школьникам хотят разрешить не посещать школы и учиться дома.

Спасатели предупредили о гололеде в Сумской области Фото: ЕРА

Школьников в Шостке Сумской области хотят отправить учиться дистанционно из-за гололеда на дорогах, говорится в новостном сюжете телеканала "1+1" за 14 декабря.

Второй день подряд область накрывает ледяной дождь. Из-за гололеда на дорогах области случаются частые аварии. Спасатели достают из кюветов легковые машины.

Рейсовые автобусы и маршрутки берут на буксир и вытаскивают из кюветов. Коммунальные автобусы в области курсируют по измененным маршрутам, говорится в сюжете.

По данным регионального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на 14 декабря, на дорогах области прогнозируют гололед.

Погодные условия в Украине ухудшились с 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Движение транспорта нарушилось из-за образовавшегося на дорогах гололеда. Задерживались поезда и электрички, спасатели предупреждали о временном ограничении движения грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.