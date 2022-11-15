В Украине 15 ноября период отключений электроэнергии сократится – данные "Укрэнерго"

Отключения прогнозируются только в девяти регионах Украины Фото: pixabay.com

"15 ноября с 00.00 до 1.00 и с 5.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ограничения являются следствием повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами.

"Ремонтные бригады ведут восстановительные работы круглосуточно, чтобы у украинцев был свет", – отметили в "Укрэнерго".

Украинцев компания призвала "сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления".

"Это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты", – объяснили в "Укрэнерго".

На 14 ноября также планировались отключения электроэнергии в девяти регионах Украины. Отключения анонсировались на все 24 часа.