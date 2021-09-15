В Украине может появиться онкологическая клиника по израильским стандартам – посольство

Посол ознакомился с концептом медцентра, технологическими новинками в области здравоохранения и приоритетными направлениями деятельности медицинского учреждения.
"Обсуждены вопросы создания в Украине онкологической клиники по израильским стандартам на основе общественно-частного партнерства и предоставления соответствующего содействия со стороны посольства Украины в продвижении переговорного процесса с украинскими партнерами", – говорится в сообщении.
Посол также обсудил с израильскими врачами начало сотрудничества по обмену опытом и стажировке украинских врачей в этой клинике.
В конце 2020 года посольство Украины в Израиле сообщало, что страны договорились о совместной работе израильских и украинских ученых над израильской вакциной от COVID-19.
В июле 2021 года было принято решение, что третий этап испытаний израильской вакцины от коронавируса Brilife будет проходить в том числе в Украине.