В Украине может появиться онкологическая клиника по израильским стандартам – посольство

Посол ознакомился с концептом медцентра, технологическими новинками в области здравоохранения и приоритетными направлениями деятельности медицинского учреждения.

"Обсуждены вопросы создания в Украине онкологической клиники по израильским стандартам на основе общественно-частного партнерства и предоставления соответствующего содействия со стороны посольства Украины в продвижении переговорного процесса с украинскими партнерами", – говорится в сообщении.

Посол также обсудил с израильскими врачами начало сотрудничества по обмену опытом и стажировке украинских врачей в этой клинике.