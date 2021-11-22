В Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – Минздрав

По данным ведомства, за прошедшую неделю было госпитализировано 24 419 человек, в то время как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тыс. инфицированных.
Также впервые за последние 14 недель количество летальных исходов в Украине уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей.
Шмыгаль в ходе совещания поднял вопрос обеспеченности регионов необходимыми препаратами для лечения COVID-19.
"Необходимо детально изучить ситуацию по каждому заведению и перераспределить препараты там, где это необходимо", – отметил премьер.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко. В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны.
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 81,6 тыс. пациентов умерли.