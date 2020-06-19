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В Украине новый коронавирусный антирекорд, Омеляну сообщили о подозрении. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 19 июня.

19 июня в Украине зафиксировали абсолютный антирекорд прироста больных COVID-19
19 июня в Украине зафиксировали абсолютный антирекорд прироста больных COVID-19
Фото: EPA

Абсолютный суточный коронавирусный антирекорд 

В Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Такого количества не фиксировали с начала вспышки в Украине. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 34 984. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал усилить контроль за соблюдением карантина, отметив, что в регионы для контроля должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным санврачом. Кроме того, премьер-министр пообещал, что с 1 сентября зарплаты всем медицинским работникам в Украине повысят на 25–75%.

Подозрение Омеляну 

Детективы НАБУ сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в незаконных действиях, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Санкции ЕС против РФ

Европейский совет согласовал продление санкций против России, которые были введены из-за агрессии в отношении Украины, на шесть месяцев. Решение Евросовета должен утвердить Совет ЕС, оно вступит в силу после официального опубликования.

Новый глава ОГА Винницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова. Предварительно он уволил Борзова с должности главы руководителя Государственного управления делами, а Владислава Скальского – с поста главы Винницкой ОГА.

Арест Мангера

Печерский райсуд Киева принял решение взять под стражу до 28 июля без права внесения залога главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк. Адвокаты Мангера намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как пройдет ВНО в 2020 году

Для участников ВНО подготовлено 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования. Закуплено и доставлено в области 3 230 104 медицинские маски, 3250 бесконтактных термометров, 11 630 комплектов для защиты медиков, 104 382 литра антисептиков и 28 100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

Теги: Россия, Украина, медицина, зарплата, санкции, Винница, бюджет, арест, ВНО, агрессия, Европейский совет, карантин, антирекорд, Владимир Зеленский, медики, детективы, НАБУ, Владимир Омельян, Минздрав, подозрение, инфраструктура, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, антисептики, тестирование
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